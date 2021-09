PSG : le club fait marche arrière après une révolution controversée !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Comme révélé la semaine passée, le PSG songeait à faire disparaître définitivement le « Who said I would ? » de Phil Collins des musiques d'entrée des joueurs au Parc des Princes. Une réforme amorcée face au RC Strasbourg pour la première de Lionel Messi et qui devait se poursuivre face à Lyon dimanche.

Si les dirigeants franciliens n'ont pas complètement renoncé à promouvoir des artistes locaux dans l'avant-match, la disparition de Phil Collins de la playlist n'est pas pour tout de suite. En effet, face à la levée de bouclier des fans, aux coups de gueule de Daniel Riolo et DJ Snake (initialement choisi pour remplacer Phil Collins sans avoir été consulté au préalable), le club a fait marche arrière.

« Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche. En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne », a écrit le club sur Twitter.

