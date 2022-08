PSG : le club met en place un groupe élite pour les jeunes pros

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG vient d’annoncer une grande nouveauté pour l’effectif professionnel. Comme promis par Luis Campos, le club de la capitale vient de créer un "groupe élite" au sein de l'effectif de Christophe Galtier, pour les jeunes joueurs. Pour le début, ce sont cinq jeunes joueurs, qui vont s’entraîner une fois par semaine avec le staff technique. En effet, les joueurs qui composent ce groupe sont les suivants : Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Lucas Lavallée. 🚨 Le groupe élite est officiellement mis en place dans l’effectif du PSG ! Les joueurs concernés sont :



▫️ Warren Zaïre-Emery

▫️ Ayman Kari

▫️ Ismaël Gharbi

▫️ El Chadaille Bitshiabu

▫️ Lucas Lavallee — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 9, 2022

