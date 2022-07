PSG : le club officialise le départ de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

"Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches toutes compétitions confondues sur le banc parisien. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier. Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir", peut-on lire sur le communiqué du club parisien.

Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Pour résumer Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce mardi le limogeage de Mauricio Pochettino, qui était arrivé en janvier 2021 sur son banc.

Fabien Chorlet

Rédacteur

