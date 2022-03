PSG : le club porte plainte pour les tags injurieux, Rothen encourage la colère des supporters !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Les supporters du PSG sont très remontés après l'élimination en Ligue des champions face au Real Madrid. Après les sifflets descendus des tribunes lors du match contre Bordeaux (3-0), des tags injurieux ont été découverts ce lundi sur les murs du Camp des Loges et du Parc des Princes. Le Parisien évoque le dépôt de trois plaintes, une à Saint-Germain-en-Laye et deux à Paris.

Dans ce contexte, Jérôme Rothen, sur RMC, ne s'est pas désolidarisé des supporters en colère, bien au contraire... « Je comprends les sifflets, a-t-il expliqué. Pas besoin de s’appeler Messi ou Neymar. C’est une façon de s’exprimer quand les gens ne sont pas contents, on doit le respecter. Si les gens sifflent, si le Parc est unanime pour siffler tel ou tel joueur, c’est parce qu’ils ont avalé des couleuvres depuis le début de l’année. Les gens ne sifflent pas pour le plaisir de siffler Neymar et Lionel Messi ».

« On attend dix fois, quinze fois ou même cinquante fois plus de ces joueurs-là »

Et à l'ancien parisien de préciser le fond de sa pensée... « Pourquoi les gens ont plus sifflé Neymar et Lionel Messi plus que les autres, parce qu’on attend plus d’eux. On attend dix fois, quinze fois ou même cinquante fois plus de ces joueurs-là. Leur faute numéro une sur l’élimination du Real c’est la prestation de Neymar et Messi car on attend qu’ils fassent des différences par rapport à leur statut. Neymar a fait gagner Barcelone à une époque, il a même fait gagner Paris quand il arrive à être sur le terrain et pas dehors pour 50% des matchs. Lionel Messi a fait gagner Barcelone pendant des années. Ils ont mérité ce statut-là mais aujourd’hui c’est insuffisant. J'encourage les supporters du PSG à ne pas se calmer. J'espère qu'ils ne vont pas se calmer et moi je serai là pour les aider à ne pas se calmer.»

📢💬 @RothenJerome soutient la cause des supporters mécontents du PSG et les invite à poursuivre leurs actions :



"J'encourage les supporters du PSG à ne pas se calmer. J'espère qu'ils ne vont pas se calmer et moi je serai là pour les aider à ne pas se calmer." pic.twitter.com/RpXJn5FkHP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 14, 2022