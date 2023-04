PSG : Le club sonde ses supporters pour le choix du stade

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le PSG cherche à trouver une solution pour pouvoir, entre autres, accueillir plus de supporters, certains supporters historiques du club déploreraient l’idée de quitter le Parc. Alors, pour connaître l’avis populaire, le PSG a choisi de faire transmettre un questionnaire à ses supporters via RMC. Un troisième choix ? Si les deux options sont étudiées pour l’instant, celle d’augmenter la capacité du Parc, et celle de déménager au Stade de France, une troisième option glisserait le bout de son nez. En effet, le club penserait également à l’éventualité de construire un nouveau stade aux alentours de Paris ou de Poissy.

Pour résumer Alors quel futur pour le PSG, qui accueillera ses supporters à l’avenir ? L’idée du Stade de France est assez décriée par beaucoup d’observateurs et d’acteurs, qui ne souhaitent pas dénaturer la nature nationale du stade.

