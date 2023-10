PSG : l'entraîneur de Newcastle annonce s'il prépare un plan anti-Mbappé

Tout comme son homologue parisien, Luis Enrique, l'entraîneur des Magpies, Eddie Howe, était présent ce mardi en conférence de presse à la veille du deuxième match de poule de la Ligue des Champions entre Newcastle. Un point presse durant lequel le technicien anglais a fait le point sur les forces en présence pour ce choc, confirmant les forfaits de Sven Botman, Joelinton et Callum Wilson mais annonçant la présence de Sandro Tonali, pourtant absent ce mardi de l'entraînement collectif.

"Callum Wilson, nous pensons qu'il ne sera pas là demain (mercredi), mais il sera proche. Joelinton est dans une situation similaire. Sven Botman est absent, il ne jouera pas et Sandro Tonali va bien", a confié Eddie Howe dans des propos rapportés par le compte Twitter @MegaPSG_ avant d'annoncer qu'il ne ferait pas de plan anti-Mbappé. "C'est très difficile de contenir Kylian Mbappé. (...) Je ne crois pas au marquage individuel. Nous devons bien réussir d’un point de vue collectif, annuler l’espace et, espérons-le, garder le meilleur joueur du monde tranquille."

🤕 Eddie Howe's team news ahead of tomorrow:



"Callum Wilson, we think, won't make the game tomorrow. He's going to be close but as it stands he won't.



Joelinton is in a similar position where he's close so we'll make a late check on him.



Sven Botman is out and won't play.… pic.twitter.com/PW0PgDBTdw