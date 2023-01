PSG : le comportement du frère de Mbappé à la haie d'honneur pour Messi fait polémique !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Un peu plus de deux semaines après le sacre de l'Argentine à la Coupe du monde 2022, Lionel Messi a fait son retour ce mercredi à l'entraînement au Paris Saint-Germain. Pour célébrer la Pulga, le club de la capitale a mis les petits plats dans les grands.

En effet, les joueurs, le staff et les dirigeants du PSG ont fait une haie d'honneur à la star argentine à son entrée sur la pelouse du Camp des Loges et Luis Campos a offert un cadeau au champion du monde. Si Kylian Mbappé, en vacances, n'était pas présent, son frère, Ethan Mbappé, était bien là. Et comme l'on fait remarquer de nombreux internautes sur Twitter, Ethan Mbappé avait le regard plus que noir au moment d'applaudir Lionel Messi. De quoi susciter la polémique.