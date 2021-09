PSG : le coup de grâce porté à Sergio Ramos ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L’espoir fait vivre Sergio Ramos (35 ans). Débarqué en provenance du Real Madrid au mercato estival, le défenseur central espagnol n’a toujours pas joué sous le maillot du PSG. Ses premiers pas devraient néanmoins arriver très bientôt puisque le staff médical du club de la capitale les a fixés courant octobre.

En attendant de régler son cas personnel, Ramos voit la concurrence s’épaissir match après match. Alors que Presnel Kimpembe est monté en puissance, c’est au tour de Marquinhos de porter le coup de grâce à l’ancien Merengue : le capitaine du PSG veut y rester jusqu’à la fin de sa carrière !

Marquinhos veut finir au PSG

« Je veux gagner le plus de titres possibles avec le PSG. C'est comme cela que je vais essayer de graver mon nom un peu plus dans l'histoire du club, a-t-il affirmé au micro d'Europe 1. Terminer ma carrière au PSG ? Ça me plairait. Je ne pense pas à changer d'air. Je veux amener le Paris Saint-Germain au plus haut niveau possible. Ma famille aime bien la ville, comme moi. C'est une ville passionnée par le foot où il y a beaucoup de choses à faire. »

Ramos devra donc prendre son mal en patience : même en revenant à 100%, il ne sera pas sûr d’être titulaire avec la charnière Kimpembe-Marquinhos face à lui. À moins que Mauricio Pochettino change ses plans avec une défense à 3...

