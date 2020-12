PSG : le coût de son renvoi, le club où il pourrait rebondir… Tuchel joue gros face au LOSC

Zapping But! Football Club PSG : le debrief du mercato des Parisiens

Relégué à la 3e place après la victoire de Lyon à Nice (4-1) hier soir, le PSG pourrait opérer de gros changements durant la mini-trêve hivernale si jamais il s'incline ce soir au LOSC. Il semblerait en effet que Thomas Tuchel, qui entretient des rapports tièdes avec Leonardo, pourrait perdre sa place en cas de revers. L'Equipe a fait le point sur l'avenir du technicien allemand, sur le coût de son renvoi, sur la façon dont le PSG s'y prendrait, etc.

MU a sa préférence

« Le rendez-vous de ce soir n’est en rien anodin pour Thomas Tuchel. Un succès chez le leader de L1 validerait sa présence au club jusqu’au terme de son contrat, le 30 juin. En revanche, avec un revers, de forts doutes existeront quand à son maintien à la tête de l’équipe pour sa reprise en janvier. Dans ce cas, les décideurs parisiens feraient le point pendant la trêve hivernale depuis Doha. Economiquement, cette séparation coûterait entre 5 et 7 M€ au PSG pour remercier son entraîneur, qui émarge à 700.000€ mensuels environ, et son staff. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et d’incertitudes sur les droits télé, cette dépense ne serait pas neutre alors que les dirigeants parisiens craignent un déficit d’environ 200 M€ en fin de saison, mais ils pourraient, malgré tout, faire ce choix fort. »

« Tuchel sait qu’il ne sera plus l’entraîneur parisien au terme de cet exercice 2020/21. Il aira alors passé trois ans dans la capitale, comme Laurent Blanc, et aura été le coach qui a amené le club pour la première fois en finale de la C1. Il se verrait bien en Angleterre la saison prochaine. Manchester United aurait sa préférence et, selon certaines sources, des contacts ont déjà été pris entre les deux parties pour suppléer Ole Gunnar Solskjaer. »