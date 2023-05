PSG : le CUP prend une décision forte et fustige la direction

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Dans un communiqué livré en début d’après-midi, le CUP a annoncé la cessation totale de ses activités jusqu’à nouvel ordre, signe que le discours avec le PSG n’est pas du tout passé. Un rendez-vous avait pourtant été fixé la veille entre les deux parties pour tenter d’apaiser les tensions, seulement celles-ci n’ont visiblement fait qu’empirer.

La crispation de trop

Après l’interdiction de se déplacer à Troyes dimanche, la passe d’armes entre le club et le Collectif Ultra Paris n’a pas cessé, et le CUP a donc pris la décision d’arrêter pour l’instant toute activité. Le Collectif avait mis un point d’orgue lors de la discussion, sur l’identité du club, chose qui n’a visiblement pas été entendue, et entraîné cette décision forte.