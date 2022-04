PSG : le CUP s'est encore fait remarquer à Angers, ça promet contre Lens

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Le PSG s’est imposé contre Angers (3-0), lors de la 33ème journée de Ligue 1. Un match au cours duquel le groupe de supporters “CUP“ a encore une fois manifester son mécontentement face à la gestion et aux résultats sportifs du club en Coupe d'Europe. Une colère qui dure depuis la défaite et l’élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions et qui continue de se propager.

En effet, contre Angers, le CUP a décidé de quitter le stade à la 70e minute de jeu. Le groupe de supporters n’a donc pas assisté à la fin de la rencontre. Dans deux jours, le club de la capitale reçoit Lens pour le match du titre. Un titre qui pourrait ne pas être célébré dans la joie et la bonne humeur par les supporters qui auront encore une fois à cœur de montrer leur colère.

Les supporters du PSG ont quitté le stade Raymond-Kopa d'Angers à la 70ème minute hier alors qu'ils étaient provisoirement champions.



La colère est toujours présente dans les rangs du CUP, alors que le PSG pourrait fêter son 10ème titre à domicile en cas de victoire contre Lens. pic.twitter.com/CgQItcD7Hy — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 21, 2022

Pour résumer Alors que le PSG se rapproche d’un nouveau titre en Ligue 1, la colère des supporters ne passe pas et le CUP se fait remarquer. Le groupe de supporters pourrait encore une fois manifester son mécontentement contre Lens même si le club parisien est sacré champion de france.

