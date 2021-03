PSG : le dernier projet de Wanda Nara promet des révélations croustillantes

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Histoire de changer un peu des poses sexy et provocantes avec vue plongeante sur son décolleté, Wanda Nara a posé une question à ses fans : "Mûrir, c'est conter une histoire complète et ne pas omettre les parties où vous êtes coupable… Vous achèteriez mon livre ?". Quelle question ! Neuf heures après son post sur Instagram, ils étaient plus de 65.000 à l'avoir aimé et tous les commentaires étaient des plus enthousiastes…

Effectivement, une biographie de Wanda Nara vaudrait son pesant d'or ! Entre ses premiers pas très médiatisés dans le monde des peoples après une nuit passée avec Diego Maradona à son incroyable histoire avec Mauro Icardi dans le dos de Maxi Lopez en passant par de la chirurgie esthétique, il y aurait beaucoup à raconter !