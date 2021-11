PSG : le diagnostic est tombé pour Neymar, sa présence face à City menacée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Rentré de sélection avec une gêne aux adducteurs et forfait pour Argentine – Brésil (0-0) dans la nuit de mardi à mercredi, Neymar Jr souffre d'une petite lésion selon les examens médicaux effectués et révélés par L'Equipe.

Une blessure pas forcément très importante mais qui privera « Ney », resté en salle à l'entraînement ce jeudi, de la réception des Canaris samedi (17h). Sa présence contre Manchester City n'est pas encore totalement exclue mais demeure incertaine. Au PSG, on va suivre avec attention l'évolution de cette blessure et on ne prendra aucun risque.

Neymar est pour l'heure le seul forfait avec Rafinha et Julian Draxler. Marco Verratti et Presnel Kimpembe pourraient faire leur retour dès le match de Nantes. Sergio Ramos est attendu pour sa première.