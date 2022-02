PSG : Pochettino confirme Neymar pour Nantes et chasse le malaise Messi

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Neymar probable titulaire à Nantes

« Avoir le même 11 ? Pas possible car Leandro Paredes sera absent demain ! Le fait de gagner contre Lille ou le Real Madrid a plus de répercussion mais on peut gagner avec un autre 11 ! Neymar pourrait avoir la possibilité de commencer le match de demain. Il s'est bien entraîné et a fait 20 minutes contre le Real Madrid (…) Ney, on voit qu'il a une très bonne énergie, très bonne motivation. Il a accompli chaque étape avec application ».

Sur l'opposition face à Nantes

« On doit analyser chaque compétition de manière différente. On a une ligne de travail avec les joueurs et le staff pour donner le meilleur à chaque match. Ce ne sera pas facile, face à une très bonne équipe. Je connais Antoine (Kombouaré), c'est un super coach d'une très bonne équipe. Je m'attends à un match compliqué ».

Sur le turn-over des gardiens

« Depuis le début de saison a chaque match on prend une décision. C’est le mode de fonctionnement on est déjà au mois de février cela a bien marché. Pour demain nous n’avons pas encore décidé entre Navas et Donnarumma ».

Sur l'association Mbappé – Messi – Neymar

« Les trois de devant peuvent beaucoup combiner et glisser. On aime donner cette liberté et ils savent l'utiliser ».

Sur le clash France – Argentine au sujet de Messi

« Je n’ai rien vu par rapport à cela. Je ne sais pas, je ne lis pas ».

Messi affecté par son penalty raté ?

« Non, c'est le meilleur joueur du monde. Messi, c'est le football. Si vous voulez explique le football à quelqu'un c'est Leo Messi. Je ne pense pas qu'un penalty raté affecte sa confiance. Si quelqu'un dit ça, il ne connaît pas ce sport. L'équipe a bien joué et c'est grâce à la façon dont il a interprété le jeu. Il a fait un très bon match. Il a permis à l'équipe de jouer ensemble ».

Paredes absent à Nantes en plus de Ramos ! En plus de Sergio Ramos (en reprise), Leandro Paredes manquera le déplacement du PSG à Nantes demain. Comme révélé dans le point médical du club francilien, l'Argentin souffre d'une gêne à l'adducteur et est resté aux soins par précaution.