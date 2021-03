PSG : le FC Nantes, Neymar, le FC Barcelone, les objectifs… Pochettino est ambitieux

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

La réception du FC Nantes

"C’est un match important pour nous. C’est important de maîtriser ces matches, après la coupe d’Europe. Un match difficile face à une équipe athlétique. On doit trouver la fraîcheur pour gagner. L’objectif du club est de jouer toutes les compétions à fond. Il n’y a pas d’excuses."

La prolongation de Di Maria

"C'est important pour le club et le joueur. C'est un joueur-clé de l'équipe depuis des années. Nous sommes très contents de continuer ensemble."

Pas de précipitation avec Neymar

"Il n’y a pas eu de rechute. Il continue son travail personnalisé pour qu’on puisse le récupérer le plus rapidement possible."

Le match retour contre le FC Barcelone

"On n’est pas 100% contents sur le deuxième match. Dans la globalité, on a éliminé Barcelone. La magie de la Ligue des champions fait qu’il y a des matches comme ça. En général, la performance a été très bonne pour passer en quarts de finale. Quand on est arrivé au club, on a fait une analyse de l’état de forme des joueurs. Il y a un plan pour optimiser chaque secteur. Aujourd’hui, on doit tirer le meilleur de chaque joueur pour être meilleur."