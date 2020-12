PSG : le grand gagnant du choc face au LOSC identifié

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il n'y a pas eu de vainqueur hier entre le LOSC et le PSG mais c'est bien Paris qui a fait la meilleure impression et au sein de l'équipe de Thomas Tuchel, Rafinha a brillé par son abattage, son volume, sa justesse, aux côtés de Gueye et Verratti.

Alonzo : « Rafinha peut être le chaînon manquant »

« C'est un joueur capable de faire le liant. Il a montré qu'il était capable de supporter l'absence de Neymar et Mbappé », a commenté Ludovic Obraniak sur le plateau de L'Equipe du soir. « Avec Verratti et Danilo, Rafinha peut être le chaînon manquant du PSG, a quant à lui ajouté Jérôme Alonzo. Physiquement, il est bien. Il fait du bien avec ses passes vers l'avant, souvent très rapides. Il est intéressant. »