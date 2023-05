PSG : le gros tacle de Tévez envers Paris dans l’affaire Messi

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Malgré le retour de Lionel Messi à l’entraînement, le PSG continue de se faire fracasser à l’étranger et plus particulièrement en Argentine. En effet, la suspension du septuple Ballon d’Or ne passe vraiment pas dans le pays de la Pulga. Journalistes, observateurs, fans anciens joueurs montent au créneau pour défendre leur idole.

Carlos Tevez a lui aussi pris la parole pour attaquer le PSG dans cet épisode qui ne termine plus de faire parler. « Si vous me demandez, alors que je suis champion du monde, de m'excuser d'être parti en voyage alors que j'avais un jour de congé, je retournerai à Rosario pour y boire du maté. Ce sont eux qui devraient s’excuser », a d’abord commenté l’ancienne star de Manchester City.

« Mais Messi, la vérité, c'est qu'il place le club au-dessus de tout, chapeau à lui. (...) Que ce soit à cause de la Coupe du monde ou d'autre chose, le PSG ne peut pas traiter un joueur comme lui de cette façon. J’ai joué contre le PSG quand j’étais à Manchester United, et ils étaient une équipe moyenne. On peut dire beaucoup de choses sur ce club qui ne s'est pas vraiment occupé de lui. Dès son arrivée, on ne s'est pas occupé de lui. C'est comme ça », a conclu l’ancien de Boca Juniors pour TyC Sports jeudi dernier.