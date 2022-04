PSG : le groupe, la fin de saison, les supporters, son avenir, Pochettino avait beaucoup à dire

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Le point médical

« Leo Messi, Marco Verratti, Presnel Kimpembe sont forfaits pour le déplacement à Angers et leur situation sera réévaluée dans 48 heures. Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Leandro Paredes et Abdou Diallo sont également forfait. »

La fin de saison

« Les choses n'ont pas été comme on le voulait en Ligue des champions. On est déçus. Plusieurs joueurs sont absents demain, mais c'est l'opportunité pour des joueurs qui ne jouent pas beaucoup d'habitude d'être concernés par le match. Certains jeunes peuvent aussi être dans le groupe. »

La saison prochaine

« En ce moment, on est juste concentrés sur la fin de saison. Le titre n'est pas encore assuré. La direction sportive travaille sur les contours de la saison prochaine, sans aucun doute, mais nous sommes focus sur les matchs restants. »

Son bilan

« L'heure du bilan viendra quand on aura gagné le titre en Ligue 1. L'objectif principal du club est de remporter la C1, c'est une déception de ne pas l'avoir obtenue. Le club court encore après ce titre. J'ai encore une année de contrat, c'est une question contractuelle. Je désire toujours faire mieux que la saison passée. »

La motivation du groupe

« La motivation est toujours présente. Jusqu'à ce qu'on atteigne notre but, elle le sera. Remporter le titre, le 10e du club, est une grosse source de motivation pour tout le monde. C'est important pour l'histoire du club. Ce n'est pas encore fait. On doit respecter le football mais également nos adversaires, c'est comme ça qu'on ira chercher le titre. »

La colère des supporters contre l’OM

« On vit dans une démocratie, on doit respecter les opinions de chacun, tout le monde peut s'exprimer. Je n'ai rien de plus à dire à ce sujet. J'espère qu'on pourra célébrer le titre tous ensemble, ce sera le 10e du club, c'est important. J'espère que, par le futur, il pourra y avoir une bonne entente. C'est important dans tous les clubs. »

Les jeunes les plus prometteurs

« Simons et Michut s'entraînent avec nous et ont gagné en expérience cette saison. Ils peuvent avoir un grand rôle dans le futur du club. »

Pour résumer Mauricio Pochettino était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du PSG à Angers pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 (21h). L’occasion pour l’entraîneur argentin d’aborder la gestion de son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur