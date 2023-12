PSG : le groupe pour affronter le FC Nantes avec deux retours attendus

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a communiqué la liste des joueurs convoqués pour le match de ce soir contre le FC Nantes (21h). Comme attendu, Warren Zaïre Emery et Marquinhos sont présents. Ce qui ne signifie pas forcément qu'ils joueront, surtout le milieu de terrain, qui pourrait être préservé pour le choc à Dortmund mercredi prochain. 🗒️ Le groupe parisien pour la réception de Nantes ! 🔴🔵#PSGFCN pic.twitter.com/ZYf20BW9rG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a convoqué Warren Zaïre-Emery et Marquinhos pour le match contre le FC Nantes ce soir (21h). Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui jouera un match très important dans cinq jours à Dortmund en Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur