PSG : le groupe pour défier les Girondins avec 6 absents

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Les Girondins de Bordeaux peuvent s'attendre au pire... Derniers de Ligue 1, les Aquitains vont affronter un PSG lui aussi en crise et remonté comme rarement après son humiliation à Madrid mercredi (1-3). En plus, l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, a convoqué toutes ses stars, moins Sergio Ramos (en phase de reprise), Juan Bernat (touché à un mollet), Layvin Kurzawa (qui souffre des lombaires), Ander Herrera (infection oculaire), Angel Di Maria (ischio-jambiers) et Marco Verratti (suspension). Ça laisse tout de même du beau monde et notamment l'attaque Messi-Mbappé-Neymar, qui aura certainement à cœur de faire oublier la désillusion en Champions League.

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier.

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Diallo, Hakimi, Dagba, Mendes.

Milieux : Paredes, Wijnaldum, Danilo, Gueye, Dina Ebimbe, Michut, Simons.

Attaquants : Draxler, Mbappé, Messi, Neymar, Icardi.

Le groupe parisien pour la réception de Bordeaux ! 📋🔴🔵#PSGFCGB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2022