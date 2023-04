Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Christophe Galtier vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués pour le match de demain contre Lorient au Parc des Princes. Quatre absents à signaler : Neymar et Presnel Kimpembé, qui en ont terminé avec leur saison, Nordi Mukiélé et surtout Renato Sanches. Le milieu portugais se remet tout juste d'une blessure et il est de nouveau en dehors du groupe...