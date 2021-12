PSG : le groupe pour Lorient est connu, deux cas de Covid-19 dans l'effectif

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ça vient tout juste de tomber. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le déplacement à Lorient, ce soir à 21 heures pour le compte de la 19e journées de Ligue 1. Sont suspendus Kylian Mbappé et Marco Verratti. Mais on a également appris que Thilo Kehrer et Eric-Junior Dina Ebimbe avaient été testés positifs à la Covid-19.

Le groupe du PSG

Navas, Rico, Donnarumma - Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Diallo, Mendes, Bitshiabu - Di Maria, Danilo Pereira, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Yansané, Simons, Gharbi, Michut, Bitumazala - Icardi, Messi