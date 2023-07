PSG - Le Havre : Mbappé écarté du premier onze de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

L’ère Luis Enrique s’ouvre vraiment aujourd’hui au PSG avec un match amical programmé contre Le Havre au centre d’entraînement de Poissy et à huis clos (17h). Certes, il ne s’agira que d’un match amical face à un promu, mais comme c’est le premier de la préparation estivale 2023, il va livrer son lot d’enseignements. Partisan d’une défense à quatre et plus largement d’un système en 4-3-3, Luis Enrique va avoir l’occasion de donner quelques indications sur ses intentions tactiques, même si elles ne seront peut-être pas définitives.



Les internationaux préservés ?

Derrière, notamment, L’Équipe laisse entendre qu’il va pouvoir aligner deux de ses recrues phares, Lucas Hernandez et Milan Skriniar, aux côtés de Marquinhos. Ce seront aussi les premiers pas de Manuel Ugarte au milieu de terrain. Revenus lundi, les internationaux ne devraient pas tous avoir beaucoup de temps de jeu. C’est ainsi que les deux frères Mbappé pourraient pour la première fois jouer ensemble dans une même rencontre mais « seulement quelques minutes. » La liste définitive des joueurs sélectionnés pour la tournée asiatique sera communiquée après cette rencontre, ce soir ou demain matin, à quelques heures du départ.

