PSG : le LOSC, les blessés, l'état de Mbappé et Neymar, Pochettino avait des choses à dire

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du choc face au LOSC, pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a eu quelques mots pour son futur adversaire. "Je crois que cela va être un match difficile contre une grande équipe de Lille. C'est un match important pour les deux équipes. Il y a trois points importants mais il reste du chemin avant la fin du championnat. Nous voulons gagner pour rester au sommet mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer."

L'entraîneur parisien a ensuite fait le point sur les blessés. "On verra demain matin pour savoir si Florenzi est disponible ou pas pour intégrer le groupe. Pour les joueurs indisponibles contre Lille (Icardi, Verratti, Danilo, Kurzawa, Bernat, Letellier), on évaluera au jour le jour pour la suite. On verra l'évolution de tous les blessés pour savoir qui sera disponible", a-t-il confié d'avant de s'exprimer sur ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. "La vérité c'est que Mbappé est bien, il a un bon état d'esprit et s'est bien entraîné. Il est revenu et prêt à aider l'équipe. On verra la gestion pour toute l'équipe et pas seulement pour Kylian afin d'atteindre les objectifs de fin de saison. La trêve internationale a été importante pour Neymar. Il a pu s'entraîner à un bon niveau pendant deux semaines. Maintenant, il doit jouer. Nous sommes contents de la manière dont il s'est entraîné. Nous sommes contents de son implication et de ses améliorations dans les secteurs qu'il doit améliorer."

