PSG : le malaise Verratti en chiffres, l'hygiène de vie de Neymar en question

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

C'était mardi dernier, deux jours après le Classico au stade Vélodrome de Marseille (0-0). Un communiqué du PSG qui indiquait que Marco Verratti "souffrait de la hanche gauche avec une lésion profonde des muscles obliques. Une indisponibilité de quatre semaines est prévue selon l'évolution."

Résultat ? Les quatre prochains matches du PSG se dérouleront sans l'Italien, à savoir contre Lille ce soir, Leipzig en Ligue des champions, Bordeaux et Nantes en Ligue 1. Un nouveau coup dur pour le joueur ainsi que pour le club de la capitale, même si au PSG, on commence à s'habituer. En effet, et comme le rappelle l'Equipe, Verratti a, tenez-vous bien, en neuf saisons et demie, pris part à seulement 67 % des matches en compétition officielle. Pis, il n'a joué au total que 54 % des minutes possibles depuis son arrivée.

Alors que certains observateurs lui reprochent encore et toujours son hygiène de vie, et que d'autres ne supportent plus le nombre de cartons jaunes reçus, les chiffres sont éloquents. A Paris, le nombre de matches ratés par l'international italien est de... 177 ! Toujours au sujet de l'hygiène de vie, c'est cette fois Neymar qui l'a évoquée lors d'un entretien accordé à une chaîne Youtube.

"C'est un manque de respect quand les gens disent : ''Ah, Neymar ne prend pas soin de lui, Neymar c'est ceci, Neymar c'est cela.'' Comment peut-on tenir douze ans au sommet sans prendre soin de soi ? Je sais prendre soin de moi. J'ai un kiné et un préparateur physique avec moi pratiquement 24 heures sur 24, pour quoi faire ? Rien du tout ?."