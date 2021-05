PSG : le meilleur allié de Neymar & Co contre City au Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Le PSG n’a plus le choix. Vaincus au Parc des Princes en demi-finales aller de la Ligue des champions (1-2), les coéquipiers de Neymar devront s’imposer ce mardi soir sur le terrain de Manchester City (21h).

Pour ce faire, et hormis Rudi Garcia, qui est mieux placé que Bruno Genesio pour donner des conseils sur la stratégie à adopter à l’Etihad Stadium ? En septembre 2018, l’actuel coach du Stade Rennais s’était imposé sur le banc de l’OL au terme d’une partie époustouflante en phase de poules de la C1.

« On avait bâti une équipe pour jouer »

« On avait bâti une équipe pour jouer, avec un milieu très technique, s'est souvenu Genesio en conférence de presse. C'était Pape Diop, Ndombele et Fekir qui jouaient. On avait pris le parti de ne pas trop subir, même si vous êtes parfois obligés. Il fallait jouer le plus possible, essayer de repartir, de sortir le ballon, d'avoir des temps de possession. Il fallait aussi être prêt pour le défi physique qu'ils vous imposent par leur grande possession de balle, parce qu'ils vous fatiguent physiquement et mentalement. »