PSG : le message fort de Mbappé aux ultras parisiens !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Hier soir, il y avait un invité surpris au 15e anniversaire de la K-Soce team ! Accompagné du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé était présent dans les travées du Parc des Princes pour célébrer le groupe du club de la capitale. Ce matin, des vidéos ont révélé la présence du génie français où il donne un discours, mégaphone à la main.

« Je parle aussi au nom de tous les joueurs, de tout le club, ceux qui n’ont pas pu venir, pour vous témoigner toute l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester malheureusement. On aimerait le faire plus, on peut faire toujours plus mais, voilà », a-t-il d'abord expliqué.

Ce n’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure des années. On n’a pas répondu aux attentes du club, les vôtres et les nôtres aussi. On veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison, gagner le championnat… », a reconnu Kylian Mbappé dans des propos rapportés par Le Parisien.