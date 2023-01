PSG : le nouveau style de Wanda Nara fait exploser la toile !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On dirait que c’est encore la guerre entre Wanda Nara et Mauro Icardi. Récemment, on a appris que l’attaquant argentin prêté par le PSG à Galatasaray cette saison aurait décidé de ne plus faire aucun cadeau à son ancienne moitié.

Icardi aurait ainsi demandé la garde partagée de leurs deux filles, Francesca (8 ans) et Isabella (6 ans), mais, surtout, il aurait coupé les vivres à la belle Wanda, faisant bloquer sa carte de crédit et lui interdisant d'utiliser le jet familial. N’en déplaise à la belle Argentine !

L’intéressée a trouvé un autre moyen de se démarquer sur les réseaux sociaux? Grâce à sa nouvelle couleur de cheveux, brune, et son nouveau corps parfaitement galbé, voire aminci, Wanda Nara fait encore le bonheur de ses followers sur Instagram.