PSG : le père de Wanda Nara déballe tout, il n'aimait pas Mauro Icardi

Si la crise semble bel et bien terminée entre Wanda Nara et Mauro Icardi, le flirt entre l'attaquant du PSG et l'actrice argentine China Suarez a au moins eu le mérite de délier certaines langues dans l'entourage du couple. Sauf que chez les Nara – Icardi, tout s'étale dans les médias et fait parler !

« Je n'avais pas une bonne relation avec Icardi, je préférais Maxi »

Invité dans l'émission « Los Angeles de la Mañana », Andrés Nara, le père de Wanda, a vidé son sac sur l'épisode : « J'ai tout découvert à la télévision, j'avais parlé sur Mauro avec ma petite amie, et le fait que, malgré le fait qu'il soit footballeur et qu'il ait la réputation qu'il a, c'est un garçon fidèle... et puis c'est arrivé. Il semble que nous ayons attiré la malchance (…) J'étais inquiet et blessé par le comportement de Mauro car il a toujours été très gentil avec les enfants de Maxi ».

Et Andrès Nara le reconnaît, il n'a pas bien accueilli Mauro Icardi dans la famille avant de changer d'opinion à son sujet : « J'avoue que je n'avais pas beaucoup parié sur la relation (Wanda-Mauro, NDLR) au début mais j'avais tord. Je n'ai pas une bonne relation avec Icardi, vous savez. A cette époque, je préférais Maxi López parce qu'il est le père des garçons et je voulais qu'ils soient à l'aise. Je suis heureux qu'ils aillent bien maintenant. Je voulais ça, qu'ils soient en communion bien que chacun ait sa propre vie, pour les enfants ».

Alors qu'ils ont renforcé leur complicité à l'occasion d'un court voyage à Dubaï (Emirats Arabes Unis) pendant la trêve internationale, Mauro Icardi et Wanda Nara vont pouvoir reprendre le cours de leur vie à Paris. Quant à « beau-papa » Andrés Nara, il va être soulagé pour les enfants de cette famille recomposée...