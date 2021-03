PSG : le pire adversaire possible en Ligue des Champions est connu

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

C'est demain, à l'heure du déjeuner (13h), que le PSG connaîtra son adversaire en quart de finale de la Ligue des Champions. Un tirage au sort ô combien attendu, évidemment, qui donnera même en cas de qualification du club parisien, l'adversaire des demi-finales. Face au PSG, des cadors européens avec, entre autres, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore les Anglais de Manchester City.

Pourtant, et si l'on en croit les propos de Jérôme Rothen, LE danger serait surtout de tomber face aux Blues de Chelsea, formation dirigée comme vous le savez par un certain Thomas Tuchel, viré du PSG il y a quelques semaines. Explications du consultant de RMC Sports.

"Le facteur Tuchel sera important. Parce que jouer son ancien coach, qui était encore en poste il y a même pas trois mois, il y aura probablement une envie de revanche. Il y aura Thiago Silva aussi dans l’équipe. Cela peut exciter d’autant plus les joueurs de Chelsea pour faire mieux que rivaliser avec le PSG. Il y a des bons et des mauvais souvenirs contre Chelsea : on se souvient du but de Demba Ba il y a quelques années, mais aussi de la tête de Thiago Silva qui avait qualifié le PSG à Stamford Bridge alors qu’on était mal barrés. Il vaudrait mieux signer pour des équipes qui marchent bien pour le Paris Saint-Germain, plutôt que de prendre City, le Bayern ou Chelsea."