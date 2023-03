PSG : le pire ennemi de Messi reprend du service

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il avait assuré, lors de son départ de RMC il y a trois ans, qu'on ne l'entendrait plus sur les ondes. Fini pour lui, le métier de consultant. Or Christophe Dugarry est bel et bien de retour, dans l'émission de Jérôme Rothen, en qualité d'intervenant qui n'a pas tardé à (re)faire parler de lui en détruisant le milieu de terrain du PSG, Neymar, assurant que sa fin de saison était une chance pour le club de la capitale.

Le Ney n'est pourtant pas la seule "victime" de Duga car il y a quelques années, comme le rappelle footmercato, c'est un certain Lionel Messi qui avait reçu les foudres du champion du monde 1998. En cause, une relation supposée conflictuelle avec son partenaire au Barça, Antoine Griezmann. "Il a peur de quoi, d’un gamin qui fait 1,50 m et qui est à moitié autiste ? Il n’a qu’à montrer ses "cojones" au bout d’un moment. Il a qu’à lui mettre une tarte dans la gueule s’il a un problème, ça fait un an qu’on dit qu’il y a un problème avec Messi."