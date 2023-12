PSG : le pivot gang refait surface pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le Kylian Mbappé en mode pivot gang est de retour. Hier, l’Équipe consacrait un article au prodige de Bondy et sa titularisation au poste de buteur, un poste qu’il n’a plus joué depuis le départ de Christophe Galtier. Mais ce positionnement offre une option supplémentaire à Luis Enrique, annonce le quotidien, ce rapprochement dans l’axe permet aussi à l’ex Monégasque de combiner plus régulièrement avec Ousmane Dembélé. Mais suscite quelques questionnements.

Un enjeu sportif et économique

Bien que Mbappé ait été efficace au poste de numéro 9, avec une ouverture du score face au Havre (2-0), ce positionnement pose plusieurs interrogations d’ordre sportives et économique. Comme le relate l'Équipe, si Mbappé est sur la pointe de l’attaque et Dembélé sur le flanc droit, qui occupera le côté gauche ? Barcola n’apporte pas assez de certitude pour être titularisé régulièrement, et Kolo Muani, malgré les quelques matchs qu’il a débuté sur une aile, n’est pas la meilleure option à ce poste. L’autre question survient, pourquoi avoir investi 170 millions d’euros sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour ne pas les faire jouer à leur poste de prédilection ?

Samedi prochain, pour la réception de Nantes au Parc des Princes, nous serons attentifs aux choix de Luis Enrique en attaque.

Podcast Men's Up Life