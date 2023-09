PSG : le plan machiavélique d'al-Khelaïfi avec Mbappé a fonctionné

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Hier soir dans L'After, les journalistes ont débattu de l'importance de Kylian Mbappé en équipe de France. Car les Bleus ont perdu leurs quatre derniers matches sans l'attaquant, dont celui de mardi en Allemagne (0-1). A ce sujet, Stéphane Guy a déclaré : "Des fois il faut relever des évidences. Cet été, on a beaucoup mis en cause le statut d'icône, de génie, de Kylian Mbappé. Mais il est simplement irremplaçable, il a pris une place absolument incontournable".

Al-Khelaïfi avait ordonné une campagne de dénigrement

Une phrase pas anodine, comme l'aurait dit Bruno Cheyrou. Car on se souvient qu'au plus fort des tensions entre Kylian Mbappé et le PSG, Nasser al-Khelaïfi avait demandé à ses équipes de mener une campagne de dénigrement à l'encontre du natif de Bondy. Visiblement, celle-ci a porté ses fruits puisque même Stéphane Guy a remis en cause le statut de l'un des meilleurs entraîneurs de la planète...

