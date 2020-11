PSG : le pourfendeur de QSI se moque du recrutement de Neymar

A l'été 2017, quand la bombe Neymar a explosé, les pontes de la Ligue de Football Professionnel se frottaient les mains. Avec le Brésilien, c'était sûr, les affluences allaient exploser, la Ligue 1 allait être suivie aux quatre coins de la planète, les droits TV à l'étranger allaient grimper en flèche. trois ans plus tard, rien de tout ça ne s'est produit. La LFP a même songé à attaquer beIN pour son incapacité à trouver preneur hors de nos frontières. Cela fait bien rire Javier Tebas.

"Neymar est parti au PSG et la L1 est toujours la même"

Lors d'une conférence de presse, en Espagne, le patron de la Liga a été interrogé sur les possibles départs l'été prochain de Sergio Ramos et Lionel Messi, respectivement capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone, sous contrat jusqu'en juin 2021. A en croire le grand pourfendeur du dopage financier opéré par le Qatar à Paris, pas d'inquiétude à avoir…

“Je ne veux pas d’une Liga sans Messi et Ramos. Je ne veux pas que cela se produise, mais si cela arrive, nous avons fait ce qu’il fallait pour ne pas souffrir de la perte de ces joueurs-là. Cristiano Ronaldo est parti, et je vous assure que nous n’avons rien remarqué. Je dois dire la vérité. Et la Serie A n’a pas non plus remarqué une amélioration depuis son arrivée. Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 est toujours la même.”