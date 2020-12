PSG : le problème Angel Di Maria parti pour durer ?

Pas encore un dossier du mercato d'hiver. Mais ça pourrait vite le devenir si Angel Di Maria, le milieu de terrain argentin du PSG, poursuit sa mise au banc (de touche). Rien de grave, certes, surtout dans les propos de son entraîneur, Thomas Tuchel, mais on imagine assez mal le joueur accepter de ne pas débuter les matches durant de longues semaines. Ce fut encore le cas, hier soir contre Lorient (2-0), au même titre que face à Leipzig, Manchester United et Basaksehir en Ligue des Champions, ainsi que contre Montpellier en Ligue 1.

Au sortir du Parc des Princes, Di Maria est resté muet face aux médias. Pas Thomas Tuchel qui, si il garde sa confiance à son joueur, ne tarit pas d'éloges sur Rafinha. "J'ai l'impression qu'Angel a perdu de la simplicité. Ce n'est pas grave, on a changé notre schéma contre Leipzig, Manchester United, Basaksehir, Montpellier... On a mieux joué dans ce dispositif. C'est plus facile en ce moment pour Rafinha. Mais je ne vais jamais arrêter de croire en Angel. Il est dans ma tête, dans mon coeur et j'ai confiance en lui. Il lui manque un déclic(...)Rafinha, il est totalement fiable, toujours décisif. Il donne tout pour l'équipe. Il est toujours à son niveau. Il n'a pas peur de jouer. Il peut sentir le but et c'est très bien qu'il soit décisif. Il pense toujours à l'équipe, il a beaucoup de qualités. Il est habitué à jouer dans des équipes qui ont la possession."