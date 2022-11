PSG : le processus de vente du club engagé depuis des mois au Qatar ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

L’étau se resserre-t-il au PSG ? Deux jours après que L’Équipe a révélé que QSI), propriétaire du club de la capitale depuis 2011, était en discussion avec un fonds d’investissement américain pour racheter 10 à 15% du capital, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé les informations. « Nous n’allons pas vendre le club, a indiqué le président du PSG hier dans une interview pour la radio britannique Talk Sport. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait. » À ce jour, si plusieurs sociétés se sont manifestées, comme le dit le patron qatarien, en expliquant qu’il avait été approché par des investisseurs pour vendre le club pour une somme de plus de 4 milliards d’euros.

« Les dirigeants qatariens veulent vendre le PSG »

« Le club et les gens parlent toujours du PSG et pensent que nous n’avons que de l’argent et que nous dépensons de l’argent… Ce n’est pas vrai, a-t-il poursuivi. Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, alors vous devez injecter de l’argent. Nous avons acheté le club pour 70 millions d’euros et maintenant il vaut plus de 4 milliards d’euros. » Le magazine américain Forbes évalue la valeur du PSG à 3,2 milliards d’euros mais cela n’empêche pas des offres supérieures.

Si L’Équipe confirme que cette perspective de vendre la totalité du PSG ne semble pas d’actualité, même à l’issue de la Coupe du monde, QSI n’exclut donc pas de céder une petite part pour partager les frais. En Espagne, on n’a pas la même vision. El Chiringuito s’est gargarisé cette nuit d’avoir révélé le 11 avril dernier par la voix d’Edu Aguirre l’offre de 4 milliards d’euros et semble persuadé que « les dirigeants qatariens veulent vendre le PSG. »

🚨 AL-KHELAIFI confirma la EXCLUSIVA de @EduAguirre7: 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐞𝐥 𝐏𝐒𝐆 🚨



💰 "Tenemos una oferta de más de 4.000 millones de euros. ¿Por qué no vender una parte del club?"



📆 Lo adelantó el 11 de abril. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/fTaYC9QmSx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2022

Pour résumer Les rumeurs autour d’un potentiel investisseur au Paris Saint-Germain confirmées ce lundi par Nasser Al-Khelaïfi, la presse espagnole et notamment l'émission El Chiringuito se gargarisent d’avoir révélé cet intérêt il y a plusieurs mois.

Bastien Aubert

Rédacteur