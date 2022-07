PSG : le programme estival du Paris version Galtier dévoilé

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Faute d'accord avec Mauricio Pochettino et son staff, le Paris Saint-Germain ne pouvait se permettre de dévoiler le programme de sa préparation estivale alors qu'il n'avait pas d'entraîneur. Mais les choses s'étant réglées avec l'Argentin et ses hommes, Christophe Galtier étant sur le point de s'engager officiellement pour deux ans, les champions de France ont pu communiquer sur ce qui les attend d'ici à la reprise du championnat début août.

Un premier match amical aura lieu le 15 juillet à 17h au Camps des Loges face à Quevilly-Rouen-Métropole (L2). Le lendemain, le PSG s'envolera pour le Japon, où il défiera Kawasaki Frontale (le 20 juillet à 12h30 en France), Urawa Red Diamonds (le 23 juillet à 12h) et le Gamba Osaka (le 25 juillet à 12h). Six jours plus tard, Paris prendra la direction d'Israël, où se jouera le Trophée des champions contre le FC Nantes, auquel ne participera pas Kylian Mbappé car il est suspendu. Et encore une semaine plus tard, ce sera la reprise de la L1 avec un déplacement à Clermont.

Pour résumer L'officialisation de Christophe Galtier au poste d'entraîneur était proche, le PSG s'est permis de dévoiler le programme de sa préparation estivale. Où figure notamment une tournée au Japon avec trois matches amicaux face à des clubs locaux.

Raphaël Nouet

Rédacteur

