PSG : le propos très étrange de Tuchel avant le match face au LOSC

Ce sera LE grand rendez-vous du week-end. Un choc, un vrai, entre deux cadors de la Ligue 1. On parle ici du match LOSC-PSG, dimanche soir, qui ne manquera pas d'intérêt, et notamment pour savoir si les joueurs de Galtier, actuels leaders, peuvent être un sérieux concurrent pour l'obtention du titre en fin de saison. Le PSG, de son côté, qui a battu Lorient hier soir au Parc des Princes tente de faire face aux blessures. Et espère le retour de Neymar dans le Nord.

Pour autant, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, ne délivre pas face aux médias un discours emprunt de confiance. On est loin, très loin même du PSG dominant d'il y a quelques années. "Lille ? C'est la meilleure équipe avec nous en Championnat. Ils sont dans une bonne passe. C'est une équipe physique, qui joue très vite les contre-attaques. Elle était déjà comme ça la saison de mon arrivée (en 2018-2019), avec des joueurs différents. Elle a beaucoup de qualité et un entraîneur très fort. C'est un grand défi pour nous parce qu'on peut sentir une certaine fatigue mentale de notre côté. On peut se dire que l'année est presque finie, mais on a l'occasion de finir l'année à la première place. Je vais préparer l'équipe de la meilleure façon. C'est nécessaire d'être prêt physiquement. Nous ne sommes pas inquiets pour la fin de saison mais nous sommes réalistes, ça va être dur."