PSG : le Qatar a rendez-vous avec deux entraîneurs pour l'après-Galtier !

Alors Christophe Galtier aurait été informé ce mardi par Luis Campos qu'il ne serait plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, la succession du technicien français s'accélère.

Nagelsmann et Enrique attendus à la Factory !

Et pour cause, d'après Sports Zone, toujours bien informé sur l'actualité du club de la capitale, deux entraîneurs seraient attendus dans les prochaines heures à Paris. Il s'agirait de Julian Nagelsmann, qui serait, à l'heure actuelle, le favori pour succéder à Christophe Galtier, et Luis Enrique, qui ne serait plus la priorité des dirigeants parisiens car il entretiendrait beaucoup trop de divergences avec eux. C'est donc un de ses deux hommes qui devrait devenir le nouvel entraîneur du PSG?

Christophe Galtier a été démis de ses fonctions d’entraîneur du PSG ce midi.



▫️Paris souhaite désormais boucler l’arrivée du prochain entraîneur.



Pour résumer Julian Nagelsmann et Luis Enrique, qui sont les deux entraîneurs qui ont le plus de chance de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, seraient attendus à Paris dans les prochaines heures.

