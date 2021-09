PSG : le Qatar a tremblé, Messi victime d'un attentat abject avec l'Argentine !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Après avoir joué quelques minutes à Reims dimanche dernier pour son premier match avec le PSG (victoire 2-0), Lionel Messi a commencé et fini son premier match de la saison... sous le maillot de l'Argentine cette nuit à Caracas face au Vénézuela. Un match sur lequel le sextuple Ballon d'Or, qui a joué 90 minutes, s'est fait une belle frayeur.

Des images qui glaçent le sang

En effet, peu avant la demi-heure de jeu, alors que le score était encore de 0-0, Messi s'est fait découper par le défenseur Adrian Martinez. Un geste ignoble où on voit la jambe de la Pulga plier mais ne pas rompre par on ne sait quel miracle et sur lequel le joueur de la Vinotinto est exclu.

Résiliant, Lionel Messi a pu finir la rencontre mais n'a pas été décisif du tout dans le succès de l'Albiceleste (3-1, but de Lautaro Martinez, Joaquin et Angel Correa). Aux vues des images, le PSG peut quand même crier au miracle que Messi a pu finir le match en un seul morceau :

Ce boucher a failli foutre la saison du PSG en l’air #VENARG

https://t.co/ZRXsdanV9a — Goaldorak (@Goaldorak) September 3, 2021