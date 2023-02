PSG : le Qatar va faire une offre de 6 milliards d'euros pour Manchester United !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le Daily Mail annonce qu'une offre du Qatar (et non de QSI...) sera formulée dans les prochains jours, en tout cas avant la fin de la semaine, à la famille Glazers pour racheter Manchester United. Et qu'elle devrait atteindre les six milliards réclamés par les Américains, sachant qu'un tiers de ce montant servira à rénover Old Trafford ou à bâtir un nouveau stade (un point commun avec le PSG...) ! Le média anglais assure que les Qataris sont très motivés à l'idée de racheter les Red Devils et qu'ils auraient l'intention de frapper très fort sur le marché des transferts pour leur arrivée.

Mais plusieurs interrogations se posent concernant cette rumeur. La première concerne la capacité du Qatar à déverser des millions à MU comme il l'a fait au PSG. La Premier League ne ferme pas les yeux comme la Ligue 1 sur ce genre de manœuvres, preuve en est que le Newcastle des Saoudiens n'est pas autorisé à investir à outrance. Ou que Manchester City va être durement sanctionné pour son dopage financier. Et puis, surtout, que va-t-il advenir du PSG, sachant que l'UEFA n'autorise pas deux clubs d'un même propriétaire à disputer l'une de ses compétitions ? La réponse à cette dernière question pourrait être que le PSG resterait dans le giron de QSI alors que MU serait racheté soit par une entreprise qatarie, soit par l'émir en personne.

it's the literal EMIR OF QATAR



he purchased PSG through Qatar state run QSI and is now trying to buy Manchester United, this time not through QSI



despite that, there is no private investment coming from Qatar

you become rich by the monarchy's good will, they have a say pic.twitter.com/zIP3e6Smor