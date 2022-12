PSG : le RC Lens et le RC Strasbourg se frottent les mains avant Argentine - France !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La Coupe du monde livrera son verdict dimanche, avec la finale entre l'Argentine et la France. Deux joueurs du PSG sont concernés : Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais Achraf Hakimi, qui s'est hissé dans le dernier carré avec le Maroc, ne rentrera pas à temps lui non plus pour les retrouvailles avec la L1.

Pour résumer

La Coupe du monde livrera son verdict dimanche, avec la finale entre l'Argentine et la France. Deux joueurs du PSG sont concernés : Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais Achraf Hakimi, qui s'est hissé dans le dernier carré avec le Maroc, ne rentrera pas à temps lui non plus pour les retrouvailles avec la L1. Et ce alors que le PSG va recevoir le RC Strasbourg (28 décembre, 21h) avant de se déplacer sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens (1er janvier, 20h45)...