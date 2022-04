PSG : le Real Madrid a joué à l’OM un vilain tour avec Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le trident offensif du PSG Messi-Neymar-Mbappé fait toujours aussi peur à voir sur le papier. Et c’est bien celui-ci que Mauricio Pochettino devrait aligner contre l’OM lors du Classique, au Parc des Princes, en clôture de la 32e journée de Ligue 1 (20h45).

Pour autant, la réussite du trio magique du PSG s’est fait attendre cette saison, au gré des états de forme disparates de chacun de ses composants. « Il y a des automatismes qui n’étaient pas là avant entre Messi, Mbappé et Neymar mais il n’y a pas eu tant d’occasions que cela de les voir tous les trois », a résumé Pierre Ménès sur son blog.

En réalité, Messi, Neymar et Mbappé semblent enfin jouer ensemble depuis la remontada subie contre le Real Madrid il y a un mois. Selon Opta, le nombre cumulé de passes décisives par match des 3 joueurs est passé de 0,53 avant le Real Madrid à 1,89 après cette rencontre phare. L’OM peut déjà trembler : le trident du PSG semble enfin connecté.

Bastien Aubert

Rédacteur