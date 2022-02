PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé réfléchit à repousser son départ... à cause de Cavani

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé a encore livré une masterclass hier soir contre Saint-Etienne (3-1). Alors que son équipe était menée depuis le quart d'heure de jeu après une grossière erreur de Danilo et qu'elle butait sur le mur vert, le natif de Bondy a égalisé juste avant la pause, sur une ouverture magique de Lionel Messi. Rebelote en deuxième période, avec l'Argentin à la passe, le Français à la finition. Enfin, Mbappé a clos son festival d'un centre de l'extérieur du droit pour la tête de Danilo. Trois buts parisiens, trois actions décisives de sa part.

Ses deux réalisations ont été les 155e et 156e avec le maillot rouge et bleu sur les épaules. Ce qui lui a permis de rejoindre Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place du classement des buteurs du club de la capitale. Assoiffé de record, Mbappé doit forcément lorgner la pole position d'Edinson Cavani. Mais l'Uruguayen est à 44 longueurs, ce qui signifie que le champion du monde devrait rester sourd aux appels du Real Madrid cet été pour espérer se l'adjuger.

"Etre le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus"

Une option que n'a pas refermée Kylian Mbappé hier face aux micros : « Ibra, quand on sait ce qu'il a fait ici, c'est symbolique, je suis dans des standards élevés, dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler, s'il n'y a pas de gros problèmes, je vais arriver à le dépasser. Il reste Edi (Cavani), on va voir comment ça va se passer. Être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, on va voir ce qui va se passer ».

D'ailleurs, le Bondynois le reconnait, il a été touché par l'amour du virage Auteuil à son égard et prend "beaucoup de plaisir" à Paris : « C'est sympa d'avoir l'affection des gens, des supporters, on joue aussi pour ce genre de choses. Il y a bien sûr ce côté performance statistique, mais laisser une empreinte, ça crée un lien, ça me touche beaucoup. C'est super d'avoir la reconnaissance des siens, c'est pour ça qu'on joue ».

