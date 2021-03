PSG : le récital de Mbappé face à l’OL a enlevé du lustre à l’ASSE

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Kylian Mbappé a retrouvé ses jambes de feu et cela devient criant match après match. Auteur d’un doublé impressionnant contre l’OL dimanche (4-2), l’attaquant du PSG monte en puissance et en a profité pour atteindre la barre symbolique des 100 buts inscrits en Ligue 1.

« Mon 100e but en Ligue 1 ? C’était une bonne date pour mettre les 100 buts. Je voulais déjà le mettre contre Nantes mais j’ai pas réussi. Après ma passe à Kolo Muani contre Nantes, il fallait se rattraper, a souri Mbappé après le coup de sifflet final. Je pense à quoi en mettant le 100e ? À la victoire, car je sais qu’on a gagné. Et c’est une nouvelle étape franchie dans ma carrière, et ça fait partie de l’histoire. C’est bien, la route continue. J’ai encore beaucoup d’années devant moi pour me perfectionner. »

Mbappé dépasse déjà Revelli

Si le crack du PSG a encore une marge de progression certaine, cela ne l’empêche pas d’empiler les records. Face à l’OL, il est ainsi devenu à 22 ans et 91 jours le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts en championnat devant Hervé Revelli. Légende de l’ASSE, l’ancien avant-centre des Verts avait réussi ce petit exploit à 23 ans et 153 jours.