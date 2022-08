PSG : le retour d’Mbappé, l’adversaire, Donnarumma… Galtier fait le point avant de recevoir Montpellier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le retour d’Mbappé et son intégration au onze

« Il a fait une semaine complète. On a travaillé cette association du trio offensif avec Neymar et Messi. On a travaillé des associations et aussi un peu le replacement. Il n'y a aucune difficulté à l'intégrer. C'est un grand privilège de l'avoir. Il a eu finalement peu de temps de jeu sur les matchs de préparation. Il n’a pas beaucoup de minutes dans les jambes, mais il est en forme. Il est revenu très dynamique. »

Sur Montpellier

« C’est une équipe joueuse et combative, on voit que Téji Savanier est arrivé en forme. Il peut y avoir du danger, mais à nous de faire en sorte d'être sur la même dynamique. »

Ses gardiens

« Ma position était très claire depuis ma prise de fonction. J'ai fait un choix en nommant Donnarumma numéro 1 et Keylor numéro 2. Je ne peux pas juger si Gigio est mieux, mais les séances se passent bien. »

Sur Messi

« Il représente l'exemple à suivre dans son investissement. Il a tout gagné. Il a eu des distinctions individuelles, mais il n'est pas rassasié. Je le trouve épanoui. Quand Leo sourit, l'équipe sourit. A l'entrainement, c'est pareil, il est aimé et admiré de ses partenaires. »

Le départ de Kalimuendo

« Je savais dès le départ qu’il allait nous quitter, en France ou à l’étranger. Il va arriver, visiblement à Rennes, en étant prêt. Il était clairement défini qu’il allait nous quitter. On lui souhaite bonne chance ! »

Le recrutement d’un attaquant

« Oui, on souhaite l'arrivée d'un nouvel attaquant. Le club travaille énormément. Je suis en relation directe avec Luis campos sur ça. Il ne faut pas se tromper. Le club ne prendra pas pour prendre. »

Son premier match au Parc

« J’ai une réelle envie de découvrir le Parc, cette fois du bon côté, sur le banc de droite ! »

L’avenir Icardi

« Je l’ai vu en début de semaine. Son absence le week-end dernier était un choix purement sportif. L'intérêt pour nous et pour Mauro Icardi est qu'on trouve le meilleur compromis possible, à savoir un club où il puisse exprimer ses qualités. Il n'a pas tout perdu comme ça. »