PSG : le retour de Neymar se profile, le Brésilien pas à 100% pour le Real Madrid ?

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas énormément parlé de l'état de santé de Neymar Jr, se contentant de dire que le Brésilien était dans les temps pour son retour à la compétition. S'il n'a pas encore repris l'entraînement collectif et a tout juste lâché les béquilles la semaine passée après sa grosse entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires, le meneur de jeu devrait bel et bien être de la partie le 15 février prochain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid.

Neymar vise un retour pour le LOSC... à seulement neuf jours du Real

Selon RMC Sport, Neymar s'est fixé un objectif clair afin d'être proche de son meilleur niveau pour le choc attendu. En effet, le « N°10 » du PSG s'est entendu avec le staff pour un protocole de reprise le conduisant à revenir sur le terrain le 6 février pour le déplacement à Lille (23e journée de Ligue 1). Un match où il ne devrait cependant pas jouer 90 minutes.

Il lui restera ensuite un match – la réception du Stade Rennais au Parc des Princes – pour monter en intensité. De la scénario le plus optimiste, le Parisien pourrait être de retour un peu plus tôt. Non convoqué avec le Brésil pour la trêve internationale de janvier, « Ney » est, s'il ne connait aucun accroc dans sa montée en puissance, techniquement sélectionnable pour le match de Coupe de France contre Nice le 31 janvier.