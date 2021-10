PSG : le SCO d'Angers n'a toujours pas digéré !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Depuis sa victoire sur Angers (2-1), le PSG a connu un match renversant contre le RB Leipzig (3-2) en Champions League et un Clasico de feu au Vélodrome (0-0). Le tout entrecoupé d'états d'âme de Neymar, de frasques conjugales de Mauro Icardi, de vol pour Anders Herrera, de pépins physiques pour Marco Verratti, Lionel Messi, Kylian Mbappé… Bref, Paris est passé à autre chose. Mais le SCO, lui, n'a toujours pas digéré sa défaite.

Surtout les conditions de celle-ci, avec ce pénalty obtenu dans les arrêts de jeu par Mauro Icardi alors que c'est l'Argentin qui fait faute au départ. Du coup, le SCO a publié un communiqué plutôt amer ce jeudi, après avoir appris que la commission de discipline retirait un avertissement à l'un de ses joueurs. « Angers SCO prend note du retrait du carton de Pierrick Capelle (PSG-SCO, J10). Cependant, ce retrait ne compensera pas la perte de point consécutive à cette erreur. Angers SCO regrette que sa demande concernant Romain Thomas n’ait pas été suivie, en raison de l’absence de lien direct avec l’erreur d’arbitrage. »

D'un autre côté, si la Ligue faisait rejouer tous les matches au cours desquels il y a eu des erreurs manifestes d'arbitrage, il manquerait des mois dans l'année…