PSG : le sélectionneur de l'Argentine a fait une grande annonce concernant Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il ne devait pas être frais, Lionel Messi, ce matin à l'entraînement du PSG ! En effet, il a suivi le match entre l'Argentine et la Colombie, débuté tard hier soir. Installé devant sa télé, avec un feu de cheminé et un bon maté, le septuple Ballon d'Or a soutenu sa sélection, lui qui avait été exempt de cette partie car l'Albiceleste est déjà qualifiée pour le Mondial qatari et que son planning personnel va être très chargé dans les prochaines semaines.

Mais même à l'autre bout du monde, dans le stade Mario Alberto Kempes de Cordoba où s'est déroulé le match d'hier soir, La Pulga restait au cœur de toutes les conversations, notamment celles de son sélectionneur. Interrogé sur les joueurs ayant marqué des points lors de la victoire sur la Colombie, Lionel Scaloni a expliqué : "Un seul joueur a sa place d'assurée et vous savez qui c'est. Les autres doivent pédaler". Ce n'est pas une surprise mais c'est toujours bon de l'entendre, surtout quand, comme Messi, on connaît une saison décevante à Paris : l'ancien Barcelonais sera bien au Qatar en novembre prochain. Accompagné de ceux qui auront le mieux pédalé, donc...