PSG : le staff médical du Maroc donne des nouvelles d'Hakimi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Plus de peur que de mal pour Achraf Hakimi. Le défenseur du PSG avait ressenti une douleur lors du match entre la Croatie et le Maroc (0-0). Mais les examens n'ont rien révélé de grave. «Hakimi a ressenti une douleur au niveau de la cuisse mais il a tout de même fini le match. Les résultats des tests effectués n’ont rien d’alarmant, c’est une blessure légère. Nous devons rester vigilants et lui faire d’autres tests», ont communiqué les Marocains.